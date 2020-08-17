Rektör Alma, YÖK’ün “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” toplantısına katıldı

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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında yaptığı toplantıların ikincisine katıldı.

YÖK, üniversite yöneticileriyle yaptığı “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm” toplantılarının ikincisini gerçekleştirdi. YÖK’ün düzenlediği toplantıya Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Demirtaş katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, yükseköğretimde dijital dönüşümle ilgili yapılan son çalışmalar görüşüldü.

Rektör Alma, Iğdır Üniversitesinin yükseköğretimde dijital dönüşüm için çalışmalarını tamamladığını ve 20202021 eğitim yılı için uzaktan eğitim kararı alınması durumunda eğitim vermeye hazır olunduğunu belirtti.

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