Iğdır’da vatandaş tarafından yorgun halde bulunan güvercin, tedavi altına alındı.
Iğdır merkezde Emrah Sadak tarafından yorgun halde bulunan güvercin, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan güvercinin bakımı ve beslenmesinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.