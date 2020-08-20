Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı

DHA

Iğdır'daki doğa köyünde üretim zamanı


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da, 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor. Başta salça olmak üzere reçel ve marmelat üretimi yapılan doğa köyünde 25 kişi istihdam ediliyor.
Iğdırlı iş adamı Turgay Aras, Küllük köyünde doğa köyü kurdu. 26 kişinin istihdam edildiği doğa köyünde üreticilerin başta domates ve kayısı olmak üzere sebze ve meyveleri alınarak organik ürünlere dönüştürülüyor. Doğa köyüne kurulan dev kazanlarda yapılan salçalar el değmeden kavanozlara doldurulurken, konserve, kurutulmuş biber, patlıcan gibi ürünlerin yanı sıra Iğdır'ın meşhur kayısısı, dutu, vişnesi, pekmezi, pestile dönüşüyor. Aras Doğa Köyü Koordinatörü Erdinç Koşkun, "Iğdır´da ilk defa böyle bir tesis kuruldu. Şimdilik 26 kişiyi istihdam ediyoruz. Gelecek yıl bu sayı daha çok artacaktır. Iğdır çiftçisinin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşa doğal ürünler sunacağız" dedi.
'ÇEVRE KÖYLERDEKİ ÜRETİCİLERİN MAHSULLERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK'
Tesislerde işledikleri ürünlerin bir bölümünü kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini bir bölümünü ise çevre köylerdeki üreticilerden aldıklarını belirten Koşkun, "Iğdır´da yetişen ürünlerden reçel, marmelat, sos domates, biber salçası gibi ürünler doğal ve yöresel olarak hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanmamaktadır. Çevre köylerdeki üreticilerin mahsullerini toplamaya başladık. İnşallah önümüzdeki sene bunu çok yükseklere çıkaracağız. Günlük domates işleme kapasitemiz 1012 ton civarındadır. Yaklaşık bir ayda 200250 ton civarında domates işledik. Domatesleri hem kurutma hem salça olarak yapıyoruz. Bunun dışında tesisimizin hizmete girdiği dönemde gül reçeli yaptık, karadut reçeli, marmelatı yaptık. Iğdır´ın meşhur olan kayısısını değerlendirdik. Bölgemizdeki 3 çeşit kayısıdan çok miktarda reçel elde ettik" diye konuştu.
Doğa köyde ürettikleri ürünleri e-ticaret üzerinden tüm Türkiye´ye satacaklarını ifade eden Koşkun, gelecek yıl ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Tesisin 1,5 milyon liraya mal olduğunu ancak ilave yatırımlar yapılacağını vurgulayan Koşkun, birçok ürünün paketlemesinin yapılmasını sağlayacaklarını belirtti.
DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-08-20 09:03:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da öldürülen taksici, Iğdır'da toprağa verildi
YEREL HABERLER İstanbul'da öldürülen taksici, Iğdır'da toprağa ...
Iğdır'da kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Iğdır'da kaçak cep telefonu ele geçirildi
Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 2 gözaltı
Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisinde sona gelindi
YEREL HABERLER Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisinde sona gelindi
Yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yorgun halde bulunan güvercin tedavi altına alındı
Iğdır Belediyesine yol süpürme aracı hibe edildi
YEREL HABERLER Iğdır Belediyesine yol süpürme aracı hibe edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X