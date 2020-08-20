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Iğdır’ın Aralık ilçesinde bulunan kerkenez kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Iğdır’ın Aralık İlçesinde Hasan Gülmüş isimli vatandaş tarafından bulunan Kerkenez kuşu koruma altına alındı. Durumun Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine ilçeye giden ekipler Kerkenez kuşunu teslim aldı. Yavru Kerkenezi teslim alan ekipler, kuşun bakım ve beslenmesini yaparak koruma altına aldı. Yavru Kerkenezin daha sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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