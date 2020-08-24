Ağustosta, Ağrı Dağı'na kar yağdı



Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)AĞRI Dağı'na ağustos ayında karı yağdı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki dağın zirvesi beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkisini sürdüden yağmur, Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'nda gece yerini kar yağışına bıraktı. Ağustos ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar olan bölümü, tamamen karla kaplandı. Bulutların çekilmesi ile birlikte karı gören Iğdır ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu yıl kar yağışının erken olduğunu söyleyen yöre halkı geçen yıl dağa ilk karın eylül ayında düştüğünü söyledi.

Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından Doğu'nun Çukurovası olarak nitelendirilen Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilen bir düşüş yaşandı.

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-08-24 12:12:50



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