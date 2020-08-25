Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde ikna çalışmaları sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu ikna edilerek güvenli bir şekilde teslim olması sağlandı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen bir bölücü terör örgütü mensubunun 18.08.2020 günü saat 21.00 sıralarında Suriye Kamışlı bölgesi Nusaybin 2. Kara Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinden güvenli şekilde teslim olması sağlanmıştır. Şahsın Suriye/Deyrizor bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlenmiş olup Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Iğdır iline getirilerek adli işlemlerine başlanmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.