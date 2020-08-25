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Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)SURİYE'nin Kamışlı bölgesinde Türk askerlerine teslim olan PKK'lı terörist Iğdır'a getirildi.

Iğdır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen bir bölücü terör örgütü mensubunun 18 Ağustos 2020 günü saat 21.00 sıralarında Suriye Kamışlı bölgesi Nusaybin 2'inci Kara Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesinden güvenli şekilde teslim olması sağlanmıştır. Şahsın Suriye/Deyrizor bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlenmiş olup, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Iğdır iline getirilerek, adli işlemlerine başlanmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek, teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2020-08-25 12:01:55



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