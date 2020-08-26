Iğdır DKMP’den yasa dışı av mesaisi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) müdürlüğü yasa dışı avlanma ile mücadele kapsamında çalışmalarına başladı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avlanmaya yönelik av koruma kontrol faaliyetlerine başladı. DKMP ekipleri yasa dışı avlanmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Iğdır'da uygulamalarını başlattı. Yapılan uygulamalar kapsamında yasa dışı av yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.