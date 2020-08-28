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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Üniversitesinde üretilen organik bal satışa sunuldu

İHA

Iğdır Üniversitesinin DAP desteğiyle yürüttüğü bal verimini artırma projesinde üretilen organik çiçek balı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından satışa sunuldu.

Iğdır Üniversitesinde üretilen organik bal satışa sunuldu

Iğdır Üniversitesinin DAP desteğiyle yürüttüğü bal verimini artırma projesinde üretilen organik çiçek balı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından satışa sunuldu.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın koordinatörlüğünde yapılan organik çiçek balı projesini Doç. Dr. Hakkı Akdeniz yürütüyor.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projede; Iğdır yöresindeki arıcılara öncülük etmek, bal verimi yüksek arı ırkı üretmeyi ve bal kalitesini yükseltmeyi hedefleniyor.
Iğdır Üniversitesinde üretilen organik bal üniversite personeli ve tüketiciler tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

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