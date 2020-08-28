Göllüce: “Kerbela Sabrın, Teslimiyetin ve Adanmışlığın Azametidir”

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Göllüce mesajında, “Peygamber Efendimizin (S.A.V) torunu Hazreti Hüseyin’in (R.A) de şehit edildiği Kerbela olayı, Müslümanlara tefrika ve husumet değil, muhabbet ve birliğin lazım olduğu gerçeğini her yıl bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bugünlerin manevi havasının, arzu ettiğimiz birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kaktı sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Hazreti Hüseyin (R.A) ile Ehli Beyt’in tüm mensuplarını rahmetle yâd ediyor, tutulan Muharrem oruçlarının ve ifa edilen ibadetlerin Hakk katında kabul olmasını diliyorum” dedi.

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