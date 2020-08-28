Yol çalışması sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı: 4 yaralı

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da yol çalışması yapılan iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Olay sırasında bölgede çalışma yapan 4 işçi yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Iğdır Suveren mevkiinde meydana geldi. IğdırDoğubayazıt yolunda yol çalışması yapılan yüklenici firmaya ait iş makinesi, Suveren mevkiinden geçen havalimanı ve organize sanayi bölgesine giden doğalgaz borusunu patlattı. Bölgede çalışan 4 kişinin yaralandığı patlamanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-08-28 19:13:56
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