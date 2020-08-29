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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da bulunan tarihi polis merkezi yıkıldı

İHA

Iğdır merkezde bulunan ve yıllarca bir çok kişinin ilk sorgulandığı Polis Merkezi binası yıkıldı.

Iğdır'da bulunan tarihi polis merkezi yıkıldı

Iğdır merkezde bulunan ve yıllarca bir çok kişinin ilk sorgulandığı Polis Merkezi binası yıkıldı.
Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan Polis Merkezi kentsel dönüşüm ve şehir merkezi genişletme çalışmaları kapsamında yıkılması kararlaştırıldı. Alınan kararın ardından polis merkezinin aynı bölgeye yakın bir yere taşınırken tarihi polis merkezi Iğdır Belediyesi ekipleri yardımları ile çevre güvenliğinin alınmasının ardından iş makineleri ile yıkıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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