Iğdır’da Büyük Zafer’in 98’inci yılı 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü kutlandı.
Zübeyde Hanım Bulvarı Iğdır Belediyesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program Asri Mezarlıkta düzenlenen tören ile devam etti. Asri mezarlıkta tüm aziz şehitlerimiz için Kur’anı Kerim okunarak şehitlerimizin kabri başında dualar edildi.
Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.
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