Yolunu kaybettiği için suya düşen sarı asma kuşu tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Iğdır merkezde akşam üstü yolunu kaybederek suya düşen ve bir vatandaş tarafından bulunan Sarı asma kuşu yetkilere teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan sarı asma kuşunun sadece ıslandığı ve kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.
Sarı asma kuşu bir gece bakımda tutulduktan sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.