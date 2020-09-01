Iğdır’da uyuşturucu madde ele geçirildi

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sonucu kubar esrar türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hakmehmet Köyünde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli şahsın çantasında bin 79 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca ile 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan zehir tacirlerine yönelik kararlı mücadeleye ve Devletin menfaatlerini korumak için kazancı ile yasa dışı örgütlere mali kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle olan mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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