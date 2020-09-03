Iğdır’da halk günü toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında Eylül Ayı’nın ilk Halk Günü toplantısı gerçekleşti.

Iğdır Valiliği toplantı salonunda kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşların sıkıntı, talep ve isteklerini dinleyen Sarıibrahim, kendisine iletilen hususları ilgili mevzuatlar doğrultusunda çözümü konusunda kurum amirlerine talimat verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.