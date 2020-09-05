İtfaiye personelinin eğitimi devam ediyor

Iğdır Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin yangınlara müdahale eğitimi devam ediyor.
Iğdır Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiyecilerin olası felaketlere karşı her daim hazır olması için eğitimler devam ediyor.
İtfaiye ekibine haftalık eğitimler kapsamında trafik kazalarında kesmeayırma ile doğal gaz ve petrol yangınlarına sentetik köpük ile müdahale eğitimi verildi. Eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.