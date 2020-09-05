Minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

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Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, sürücünün kontorlünden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Tuzluca ilçesine bağlı Alaybey köyü yakınlarında meydana geldi. Tuzluca ilçesine giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 04 DE 110 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. evredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileirnce ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ

2020-09-05 18:32:21



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