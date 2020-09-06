Iğdır’da halka otobüsleri dezenfekte edildi

Iğdır Belediyesi Korona virüs salgınına yönelik tedbirleri almaya devam ediyor.
Iğdır Belediyesi korona virüs salgınına karşı kentte hizmet veren halk otobüslerini dezenfekte etti. Bu kapsamda ekipler tarafından, sürekli hareket halinde olan belediye otobüslerine yönelik dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.