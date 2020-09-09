Dilucu şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

PKK terör örgütü tarafında bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis için Iğdır Ulu Cami’de Mevlidi Şerif okutuldu.

Dilucu Sınır Kapısına 8 Eylül 2015'te göreve giden emniyet mensuplarına düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 13 polisimiz için akşam namazı sonrası Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

Iğdır Ulu Cami’de Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için mevlit okutulup dualar edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis memurları şehit arkadaşları için cami cemaatine gül suyu ve tatlı dağıttı.

Mevlidi Şerif programına Iğdır Valisi Hüseyin Engin Saribrahim, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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