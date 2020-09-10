Iğdır'da zincirleme kaza; araçlarda sıkışan 3 kişi yaralı



Özkan AYDINCihan KÜÇÜKARAS/IĞDIR, (DHA) IĞDIR'da, 2 kamyonet ile 1 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi, araçlarda sıkışarak, yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Suveren köyü yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne giden sürücülerinin isimleri ve plakaları bilinmeyen 1 otomobil ile 2 kamyonet, köprü yapımı nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda çarpıştı. Zincirleme kazada, araçlarda 3 kişi sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD ve Iğdır Belediyesi ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. AFAD ve belediye ekipleri, 3 kişiyi araçlardan yaralı çıkardı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Iğdır-Doğubayazıt yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-09-10 16:36:11



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