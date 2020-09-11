Iğdır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Iğdır’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Iğdır Suveren köyü yakınlarında Doğubayazıt Iğdır yolunda yapımı devam eden yol genişletme çalışmalarından dolayı daralan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt Iğdır istikametinde seyir halinde olan 1 otomobil ile 2 kamyonet çarpıştı. Olayı gören sürücülerin ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 sağlık ekipleri, AFAD, Iğdır Belediyesi ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. AFAD ve belediye ekipleri, 3 kişiyi araçlardan yaralı halde çıkardı. Kazada yaralanan 3 kişi Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan IğdırDoğubayazıt yolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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