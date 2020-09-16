Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı

İHA

Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı

Balıktaki av yasağının 1 Eylül'de kalkması ile birlikte Iğdır’da balıklar tezgahtaki yerini aldı.
Av yasağı dönemini durgun geçiren balıkçılar, sezonun açılması ile birlikte ilk ağlarını 1 Eylül'de attılar. Balığın ana merkezi olan Karadeniz'den Türkiye’nin tüm illerine de balık sevkiyatı başladı. "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’da da tezgahlarda balıklar yerini aldı. Havaların sıcak olmasına rağmen vatandaşların balığa ilgisi yoğun oldu. Hamsi 25 TL, istavrit 20 TL, çupra 50 TL, levrek 30 TL, alabalık 30 TL'den satılıyor.
Balık işletmecisi Serhat Savaş, Iğdır halkının balığa yeni alıştığını ve yoğun ilgi gösterdiği için zam yapmadıklarını dile getirerek, “Balık sezonunun açılması ile birlikte tezgahlarımızda balıklar yerini aldı. Hamsi, istavrit, palamut ve daha birçok balık çeşidimiz var. Ayrıca ekmek arası balıkta pişiriyoruz. Yeni olduğu için yarım ekmeği 5 TL’ye veriyoruz. Balığa bayağı ilgi var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anneleri ölen yavru köpeklere asker sahip çıktı
YEREL HABERLER Anneleri ölen yavru köpeklere asker sahip çıktı
Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı
Iğdır'da 1005 adet tarihi sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Iğdır'da 1005 adet tarihi sikke ele geçirildi
Şehit astsubaya, kundaktaki bebeğiyle veda
YEREL HABERLER Şehit astsubaya, kundaktaki bebeğiyle veda
Covid-19 pozitif ve temaslı vakalar denetlendi
YEREL HABERLER Covid-19 pozitif ve temaslı vakalar denetlendi
Iğdır Yarı Açık Cezaevine 200 dönümlük meyve kapama bahçesi
YEREL HABERLER Iğdır Yarı Açık Cezaevine 200 dönümlük meyve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X