Iğdır'da parklar dezenfekte ediliyor

Iğdır'da korona virüs salgını riskine karşı parklar dezenfekte ediliyor.
Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır’da bulunan park ve çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor. Salgın nedeniyle kentte bulunan park ve çocuk oyun alanları Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak sabunlu suyla yıkama çalışmaları devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.