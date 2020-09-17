Iğdır'da parklar dezenfekte ediliyor

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Iğdır'da korona virüs salgını riskine karşı parklar dezenfekte ediliyor.

Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır’da bulunan park ve çocuk oyun alanları dezenfekte ediliyor. Salgın nedeniyle kentte bulunan park ve çocuk oyun alanları Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak sabunlu suyla yıkama çalışmaları devam ediyor.

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