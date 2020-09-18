Iğdır’da şap aşılama kampanyası devam ediyor

Iğdır’da ülke genelinde uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyonu Projesi" kapsamında şap aşılama kampanyası devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Eylül – 16 Kasım 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak başlatılan "Şap Aşılama Kampanyası" Iğdır genelinde de devam ediyor. Kampanya dahilinde 3 ayı geçmemiş küpesiz buzağılara küpeleme çalışması yapılırken; dişi buzağılara ayrıca brucella aşısı da yapılmaktadır. Sahada, köylerde ve en ücra yerleşim yerlerinde aşılama ve küpeleme çalışmaları yapan ekipler, aşısız hayvan bırakmayacaklarını belirttiler.

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