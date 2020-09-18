Iğdır'da dezenfekte işlemleri devam ediyor

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Iğdır'da korona virüs tedbirleri ve salgın riskine karşı çöp konteynerleride dezenfekte edilerek temizlendi.

Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır'da bulunan konteynerler dezenfekte ediliyor. Kentte bulunan konteynerler Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak sabunlu suyla yıkama çalışmaları başladı. Konteynerlerin içinde biriken atık sulardan kaynaklı kötü koku ve görüntü kirliliğinin giderilmesi için itfaiye ekipleri çöp konteynerlerini sabunlu suyla yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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