Iğdır'da "HES" kodu olmayanlar kamu kurumlarına giremeyecek

Iğdır'da bugünden itibaren bir kamu kurum ve kuruluşunda işi olanlar 'HES' kodu olmadan içeriye giremeyecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, Iğdır'da koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenmesi sonucunda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerine girmek için 'HES' kodu zorunluluğu getirildi. Karar gereği, polis ekipleri vatandaşlara 'HES' kodunun olup olmadığını soracak.

Iğdır Valiliği tarafından yapılan ve "HES kodu" uygulamasının zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, "22 Eylül 2020'den itibaren ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte 'HES' kodu istenilecektir. HES kodu olmayan vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına girişleri sağlanamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

"HES" kodu nasıl alınacak

'HES' kodu olmayan vatandaşlar telefon aracılığıyla bu kodu alabileceklerdir. 'HES' kodu almak isteyenler, 'HES' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ile paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılarak 2023'e SMS gönderebilir ve 'HES' kodunu alabilirler.

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