Iğdır’da çevre temizliği denetimleri devam ediyor

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Iğdır’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında esnaf ziyaretleri, çevre temizliği ve kaldırım işgalleri denetlendi.

Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri esnaf ziyaretleri yaparak kaldırım işgalleri, çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

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