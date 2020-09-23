Yorgun halde bulunan Kerkenez, tedavi altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da vatandaş tarafından bulunan Kerkenez, tedavi altına alındı.

Iğdır merkezde bir vatandaş tarafından yorgun halde bulunan Kerkenez, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Kerkenezin bakımı ve beslenmesinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.