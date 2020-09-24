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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan terör operasyonu

İHA

Jandarmadan terör operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir terörist ölü olarak ele geçirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe Korhan Yaylası bölgesinde bir grup BTÖ mensubunun barındığının tespit edilmesi üzerine 19 Eylül 2020 tarihinde Yıldırım3 Iğdır Operasyonu başlatılmıştır. Yapılan operasyonda; 20152020 yılları arasında Iğdır, Ağrı ve Kars illeri kırsalında meydana gelen terör olaylarında aktif rol oynayan Roni (K) H.E. (Iğdır ili nüfusuna kayıtlı, gri kategoride aranan) adlı terörist, 21 Eylül 2020 günü çıkan çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icrasına devam edilen operasyonda 22 Eylül 2020 günü ise (2) BTÖ mensubu (kadın) sağ olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinde ve sığınaklarında; 1 adet M16 ve 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile çok sayıda şarjör, mühimmat ve el bombası, 2 adet telsiz, çeşitli özelliklerde elektronik malzemeler, örgütsel doküman, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarına karşı etkili mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

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