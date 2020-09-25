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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Doğu'nun Çukurovası' terörden arındırıldı

İHA

'Doğu'nun Çukurovası' terörden arındırıldı

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar sayesinde Iğdır Ovası terörden arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu kararlı mücadele sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin mücadelesinin ardından başlayan güven ve istikrar ortamı ile 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır’da vatandaşlar huzura kavuştu.

“Güvenlik duvarları kaldırılmıştı”
Terör saldırılarına karşı emniyet tedbirleri kapsamında kurulan güvenlik duvarlarının kaldırılması vatandaşlarca memnuniyetle karşılanmış, esnaf ise bu durumu olumlu bir gelişme olarak görmüştü. Geçen günlerde, Iğdır kırsalında Yıldırım3 Operasyonu kapsamında tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmek için operasyon başlatılmış, terörden aranan ve Gri Liste'de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü, “teslim ol” çağrılarına uyan 2 kadın teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği açıklanmıştı.
Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Iğdır Ovası’nda huzur ve güvenin sağlanması ile birlikte vatandaşların rahat bir nefes aldığını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atakan Demirci, “Doğu Anadolu bölgesinde hiçbir yaylaya gidilemiyordu. Bunun sebebi ise terördü. Dağ köylerinde vatandaşlarımız yaşıyordu ve oralara da gidilemiyordu. Terör temizlendikçe vatandaşlarımız yaylaya gitmeye başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yaylaya götürmeye başladılar. Emniyet güçlerimiz bu terörü temizlediğinden dolayı vatandaşlarımız güzel bir hayat yaşamaya başladı. Artık esnaf ve vatandaşlarımız huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor” dedi.
Terörden dolayı kentin gelişmediğini belirten esnaf Özcan Zorman, “Doğunun incisi olan Iğdır'ımızın yıllardan beridir gelişememesinin yegane sebeplerinden biri terördür. Terör sosyal hayatı etkilediği gibi ekonomik ve Iğdır’ın gelişmesi için de en büyük engellerden biridir. Yıllardan beridir bunun acısını çektik. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Bir an önce kalan kalıntıların da Iğdır’dan temizlenmesini istiyoruz. Bizim aşa, işe ve gelişmeye ihtiyacımız var. Biz birbirimizle olur ve gelişirsek bunların hepsinin sonu gelecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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