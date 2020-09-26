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KÖYDES yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı

İHA

KÖYDES yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı

KÖYDES yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı.
2020 Yılı Eylül ayı İl Tahsisat Komisyonu KÖYDES yatırımları değerlendirme toplantısı ile İl Özel İdaresi yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı.
2020 Yılı Eylül Ayı İl Tahsisat Komisyonu KÖYDES yatırımları değerlendirme toplantısında KÖYDES programı kapsamında yer alan köy yolları, köy içme suları ve küçük ölçekli sulama yatırımlarının mevcut durumu ve proje uygulamalarında ortaya çıkan sorun ve dar boğazlar ele alındı. İl Özel İdaresi yatırımları değerlendirme toplantısında ise İl Özel İdaresi 2020 yatırım programında yer alan eğitim, sağlık, yol, su ve kanalizasyon, tarımsal sulama ve güvenlik yatırımları başta olmak üzere programdaki işlerin genel değerlendirmesi yapılarak yapılacak çalışmaların 2020 yılı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler görüşüldü.

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