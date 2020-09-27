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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'da, Azerbaycan bayraklarıyla Ermenistan'a kınama

DHA

Iğdır'da, Azerbaycan bayraklarıyla Ermenistan'a kınama


Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da Azerbaycan Evi Derneği üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ermenistan'ın yaptığının devlet terörü olduğunu söyledi. 
Ermeni güçlerinin Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerine ateş açarak insanları katletmesi Iğdır'da protesto edildi. Türkiye'nin Ermenistan'a sınır kenti Iğdır'da Azerbaycan Evi Derneği üyesi bir grup, saldırıyı protesto etti. Ellerinde Azerbaycan bayraklarıyla bir süre yürüyen grup adına açıklama yapan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, saldırıları sebebiyle Ermenistan´ı kınadı.
Ermenistan'ın devlet terörü yaptığını ifade eden Ünsal, "Her fırsatta ateşkesi bozan Ermenistan son olarak Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almış ve sivlleri öldürmüştür. Bu bir devlet terörüdür. ABD, Rusya ve AB, bu Ermeni terörüne, Ermeni çetecilere 'dur' demelidir. Bu da gösteriyor ki Ermeniler yine ateşle oynuyor ve bunun bedeli ağır olacaktır. Nitekim Azerbaycan ordusu  12 Ermenistan füze rampasını dağıtmıştır. Azerbaycan halkı topyekün savaşmaya hazırdır. Bu sefer Ermenilere gereken cevap verilecektir. Türkiye olarak Azerbaycan'ın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Basın açıklamasına katılan Iğdır'da yaşayan Azerbaycanlılar ise Ermenistan'ı protesto ederek bir an evvel gereken dersin verilmesini istedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-09-27 13:45:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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