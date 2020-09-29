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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivil toplum kuruluşları Ermenistan’ı kınadı

İHA

Sivil toplum kuruluşları Ermenistan’ı kınadı

IğdırAzerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ile Iğdır Azerbaycan Evi Derneği  tarafından basın açıklaması düzenlendi.
Sivil toplum kuruluşlarının katıldığı ve Şehit Türkler Anıt ve Müzesi önünde yapılan “Azerbaycan yalnız değildir” basın açıklamasında Ermenistan kınandı.
IğdırAzerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği  başkanı Ziya Zakir Acar, Ermenilerin yıllardır işgal ettikleri topraklardan çekilmediğini sivil yerleşim birimlerine saldırı düzenlediklerini belirtti. Acar, “Ermeniler kurallara uymayarak sivillere saldırıyor. Sürekli ateşkesi bozuyor. MİNSK ve AĞİT bir türlü sorunu çözmüyor. Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır. Öğlede kalacaktır. Azerbaycan'ın yanındayız. Olmayada devam edeceğiz” dedi.
Iğdır Azerbaycan Evi Derneği  Başkanı Serdar Ünsal, “Ermenistan bir terör devletidir. Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırıp duruyor. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Olarak “Azerbaycan yalnız değildir” mesajını vermek için burada toplandık. Türk devleti ve milleti Azerbaycan'ın yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimiz Azerbaycan’a destek veriyor. Azerbaycan’da Ermenilere gereken dersi ve cezayı veriyor. Saldırgan Ermenistan’ı kınıyoruz” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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