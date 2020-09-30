Iğdır Belediyesi eski IğdırDoğubayazıt yolunda sıcak asfalt çalışması yapılıyor.
Eskiden IğdırDoğubayazıt yolu olarak Özgür mahallesinde işlev gören yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Mahallede kanalizasyon şebekesi ve içme suyu hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlanılan sıcak asfalt çalışması ile mahalle yolu daha modern bir şekle geldi. Belediye ekipleri, mahalle yolu olarak görev yapan yolun hızlıca vatandaşlarının kullanımına açılması için çalışmalarına hız verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.