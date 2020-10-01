Iğdır'da PKK mühimmatı ele geçirildi

Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri üzerine dağlık alanda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Iğdır Valiliği, il jandarma komutanlığı tarafından 1922 Eylül´de yapılan Yıldırım-3 Iğdır operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada PKK terör örgütü üyesi 1 teröristin ölü, 2 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca Iğdır-Merkez-Kadı Tepe mevkisinde 19-22 Eylül 2020 tarihleri arasında icra edilen Yıldırım-3 Iğdır operasyonunda, 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 2'si sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen BTÖ mensubu ile yapılan mülakat sonrasında Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır operasyonunda BTÖ mensubunun Karakoyunlu ilçesi kırsalında gösterdiği kayalık alanda yapılan arama sonucunda BTÖ mensuplarına ait 4 adet sırt çantası bulunmuştur. Çantalar içerisinde yapılan incelemede; 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet lav silahı, çok sayıda şarjör ve mühimmat, 2 adet el bombası, 3 adet el telsizi, uzaktan komuta sistemli patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve sistem malzemeleri, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-10-01 10:53:28
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