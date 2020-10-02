Iğdır ‘Canlı Hayvan Pazarı’ haftada üç gün açık olacak

Iğdır’da daha önceleri iki gün açık olan ‘Canlı Hayvan Pazarı’ haftada üç gün açık olacak.

Iğdır’da yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında haftada iki gün açık olan hayvan pazarının açık gün süresi 3 güne çıkarıldı. Toplanan Iğdır İl Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyon kararı ile ‘Canlı Hayvan Pazarı’ her hafta pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri açık olacak.

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