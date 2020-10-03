Azerbaycan´a saldıran Ermenistan´ı sınıra bayrak asarak protesto etti



Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIRLI iş insanı Serhat Sofuoğlu, ateşkesi bozarak Azerbaycan´a saldıran Ermenistan´ı protesto etmek için sınırın sıfır noktasındaki yangın kulesine Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Ateşkesi bozarak 27 Eylül günü Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan´a Iğdırlı iş insanı Serhat Sofuoğlu, bayraklı tepki gösterdi. Dün akşam saatlerinde işyerinden çıkan Sofuoğlu, Ermenistan sınırındaki şehir ormanına gitti. Buradaki yangın gözetleme kulesine çıkan Sofuoğlu, Türk ve Azerbaycan bayraklarını astı. Bayrakların Ermenistan´ın başkenti Erivan´dan da görüleceğini belirten Sofuoğlu, "Ermenistan sınırının sıfır noktasın şehir ormanı yangın gözetleme kulesine Azerbaycan ve Türk bayraklarını astım. Bu bayraklar Erivan´dan bile gözükecek. Azerbaycan´ın yanında olduğumuz göstermek için buradayız, Ermenistan´ı lanetliyor ve kınıyoruz. Karabağ Azerbaycan´ın ve Azerbaycan´ın kalacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-10-03 09:49:14



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