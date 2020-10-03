Kaymakam Görmüş Dilucu Gümrük kapısını denetledi

Iğdır’ın Aralık İlçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş Dilucu Gümrük kapısında incelemelerde bulundu.
Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş İlçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Daha sonra Dilucu Gümrük kapısına geçen Görmüş, burada denetim yaparak yetkililerden bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.