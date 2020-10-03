Kaymakam Görmüş Dilucu Gümrük kapısını denetledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’ın Aralık İlçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş Dilucu Gümrük kapısında incelemelerde bulundu.

Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş İlçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Daha sonra Dilucu Gümrük kapısına geçen Görmüş, burada denetim yaparak yetkililerden bilgi aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.