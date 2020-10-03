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Köyde başlayan kavga hastane önünde de sürdü: 9 yaralı

DHA

Köyde başlayan kavga hastane önünde de sürdü: 9 yaralı


Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'a bağlı Yukarıçarıkcı köyünde Doğru ve Salda ailelerinin fertleri arasında çıkan kavga, hastane önünde devam etti. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yukarıçarıkcı köyünde meydana geldi. Doğru ve Salda ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Yakınlarının durumunu öğrenmek için hastaneye gelen iki ailenin fertleri arasında yeniden kavga çıktı. Devlet hastanesinin bahçesinde devam eden kavga, polisin araya girmesiyle son buldu. 
Kavgada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Ağır yaralandığı belirlenen Abdulselam Doğru Ağrı´ya, Şemsettin Doğru ise Erzurum'a sevk edildi. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2020-10-03 19:32:27

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