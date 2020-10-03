Iğdır’da iki aile arasında silahlı kavga: 2’si ağır 9 yaralı

Iğdır’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkeze bağlı Yukarıçarıkcı köyünde iki aile arasında akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralanırken, köydeki vatandaşlar güvenlik güçlerine ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri köyde önlem aldı. Yaralılardan durumu ağır olan A.D.'nin Ağrı’ya, Ş.D.'nin de Erzurum’a sevk edildiği belirtildi.

Yaralı yakınları ise hastaneye akın etti. Hastanede karşı karşıya gelen yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Çıkan arbedeyi güvenlik güçleri yatıştırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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