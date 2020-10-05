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Iğdırlılar, Azerbaycan'ın, Cebrail şehrini işgalden kurtarmasını konvoy yaparak kutladı

DHA

Iğdırlılar, Azerbaycan'ın, Cebrail şehrini işgalden kurtarmasını konvoy yaparak kutladı


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)AZERBAYCAN ordusunun Ermenistan işgali altındaki Cebrail kentini kurtarması, Iğdır'da sevinçle karşılandı. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla caddelere çıkan vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.
Azerbaycan ordusu, ateşkesi bozarak yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'a karşı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için harekete geçti. Azerbaycan ordusu son olarak Ermenistan işgalindeki Cebrail kentini geri aldı. Azerbaycan ordusunun bu zaferi, Türkiye'nin sınır kenti Iğdır'da coşkuyla karşılandı. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar onlarca araçlık konvoy oluşturdu. İş yerlerine Türk ve Azerbaycan bayrakları asan vatandaşlar, "Azerbaycan'ın yanındayız. İşgal altındaki toprakların kurtarılmasını kutluyoruz" dedi.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Bugün Türkiye ve Azerbaycan için bayram günüdür. 30 yıla yakın işgal altında bulunan Cebrail şehri işgalden kurtarılmıştır. Bunu kutluyoruz. Zafere koşan Türk ve Azerbaycan ordusunu alkışlıyoruz. Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenilere gereken dersler verilecektir. Bunu da Azerbaycan veriyor" diye konuştu.
BALKONLARA ÇIKARAK ALKIŞLADILAR
 Bu arada, sosyal medyada yapılan çağrı üzerine Iğdır'da dün saat 21.00'de balkonlara çıkan vatandaşlar Azerbaycan ordusunu alkışladı. DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-10-05 08:49:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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