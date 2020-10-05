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Azerbaycan saflarına katılmak için dilekçe verdiler

DHA

Azerbaycan saflarına katılmak için dilekçe verdiler


Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ateşkesi bozarak saldıran Ermenistan'a karşı savaşan Azerbaycan'ın yanında savaşa katılmak istediklerini belirten dilekçelerini Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev'e verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin yanlarında olduğunu ifade eden Guliyev, "Sizin buraya gelip destek vermeniz bizi duygulandırdı. Şu anda Azerbaycan ordusu zaferler kazanmaktadır. Karabağ işgalden azat olacaktır" dedi.  
Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu'nu gelen Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği üyeleri, cephede savaşmak için gönüllü olduklarını ifade ederek dilekçelerini teslim etti. Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guliyev'le görüşen Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, "Iğdır'da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak Azerbaycan'ın yanındayız. Gönüllü olarak Azerbaycan'a giderek cephede savaşmak istediğimize dair dilekçemizi sunduk. İki devlet bir millet ilkesi doğrultusunda Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.
Savaşta gönüllü olduklarını belirten Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, tek millet iki devlet mesajı verdi. 
'TÜRK MİLLETİNE YANIMIZDA OLDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'
Iğdır'dan gelen sivil toplum kuruluşları temsilci ve üyelerinin dilekçelerini alarak teşekkür eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Biz 30 yıldır meseleyi diplomatik olarak çözmek istedik. Amacımız kan dökülmesin insanlar ölmesindi. Fakat Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekinmediler. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Ermenistan'ı barış yolu ile masada çözelim diyor Ermeniler yanaşmıyor. Savaşı tahrik edip Azerbaycan'a saldırdılar. Azerbaycan devleti, milleti, ordusu işgale son vermek amacıyla topraklarını işgalden kurtarıyor. Bizim gözümüz kimsenin toprağında değildir. Ama toprağımıza göz dikenin gözünü oyarız. Azerbaycan'ın güçlü ordusu var Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türk milletine teşekkür ediyoruz, bizim yanımızdadır. Sizin buraya gelip destek vermeniz bizi duygulandırmıştır. Karabağ işgalden azat olacaktır. Herkes cephede savaşmak için gönüllüdür bugün beni bir şehit kardeşi aradı gönüllü cepheye giderek kardeşinin intikamı için savaşmak istediğini söyledi. İnşallah zafer bayramımız hep beraber kutlayacağız" diye konuştu. 
DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-10-05 09:04:46

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