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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

İHA

Terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Iğdır Merkez Kadı Tepe mevkiinde Yıldırım 3 Iğdır Operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi.
Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca IğdırMerkezKadı Tepe mevkiinde 1922 Eylül 2020 tarihleri arasında icra edilen Yıldırım3 Iğdır Operasyonunda: 1 BTÖ mensubu ölü, 2 BTÖ mensubu sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen BTÖ mensupları ile yapılan mülakat sonrasında 30 Eylül 2020 tarihinde icra edilen YILDIRIM3 Ağrı Dağı/Iğdır operasyonunda BTÖ mensuplarının Merkez İlçe Kadı Tepe kırsalında gösterdiği on 10 ayrı noktada kayalık alana gizlenmiş ve toprağın altına gömülmüş vaziyette BTÖ mensuplarına ait; 14 adet elektrikli fünye, 1 adet antitank roketatar harp başlığı, 4 adet uzaktan komutalı radyo frekans EYP anahtar sistemi, çok sayıda dolu ve boş tüp, örgütsel doküman, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar ile Ağrı Dağının kuzeyi teröristlerden temizlenmiş olup, bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik terör örgütü mensuplarına karşı etkili mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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