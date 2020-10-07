Tuzluca'da Hayvan yüklü kamyonet devrildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde hayvan yüklü kamyonet devrildi.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı kamışlı köyü rampası diye bilinen yoldan yokuş aşağı inen M.C. yönetimindeki 76 AV 171 plakalı hayvan yüklü kamyonet frenin boşalması nedeniyle devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişinin hafif şekilde yaralanarak kontrol amaçlı olarak Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonette bulunan hayvanlarda kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.