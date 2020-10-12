Serdar Ünsal; “Ermenistan barış sürecini iyi değerlendirmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ünsal; “Ermenistan barış sürecini iyi değerlendirmeli”

İHA

Serdar Ünsal; “Ermenistan barış sürecini iyi değerlendirmeli”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi değerlendirerek, Ermenistan bu ateşkes fırsatını değerlendirmeli Dağlık Karabağ’dan çıkmalı” dedi.
Ünsal,"30 Yıldır Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'a Azerbaycan ordusu gereken dersi vermiştir. İşgal altındaki toprakların büyük bir kısmı kurtarılmış Azerbaycan topraklarına katılmıştır.Ermeni ordusu çok sayıda kayıp vermiştir. Bir ay öncesine kadar Karabağ da gövde gösterisi yapan Paşiyan, çareyi ateşkes çağrısı yaprak Rusya'yı devreye sokmakta bulmuştur.Her zaman barıştan yana olan Azerbaycan şartlarını ileri sürerek ateşkes için masaya oturmuş herşeyin sulh yolu ile çözülmesi teklifini yapmıştır.Şu anda ateşkes ilan edilmiştir.Ermenistan devlet başkanı Paşiyan,daha çok vatandaşının ,askerlerin ölmesini istemiyorsa ateşkese uyar,işgal ettiği topraklardan çekilir.Bölgede istikrarın sağlanmasına katkı sunar. Aksi takdirde güçlü Azerbaycan ordusu Ermenileri Dağlık Karabağ dan çıkaracaktır.Bu konuda da kararlıdır.”şeklinde konuştu.
Ermenilerin ateşkes kararına uyacaklarını sanmadığını belirten Serdar Ünsal, “Defalarca ateşkes ilan edilmiş bozan taraf Ermenistan olmuştur.Çünkü genlerinde kalleşlik vardır.Şimdide ateşkesi sağlayıp yine kalleşce saldırıları sürecektir. Azerbaycan ordusu bu konuda tedbirli olmalıdır. Ermenilere asla güvenilmez.Dağlık Karabağın işgalinden,savaştan nemalanan Ermeni diasporası ve siyasiler istikrarın sağlanmasına en büyük engeldir.”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yücel Artantaş,”Ermeniler yine kalleşlik yaptı”
YEREL HABERLER Yücel Artantaş,”Ermeniler yine kalleşlik yaptı”
Kaymakamdan örnek davranış
YEREL HABERLER Kaymakamdan örnek davranış
Iğdır Üniversitesi kampüsünde 31 merkezi dersliğin temeli atıldı
YEREL HABERLER Iğdır Üniversitesi kampüsünde 31 merkezi dersliğin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X