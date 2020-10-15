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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ünsal “Ermenistan savaş suçu işliyor”

İHA

Serdar Ünsal “Ermenistan savaş suçu işliyor”

Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Serdar Ünsal, Ermenistan ordusunun Azerbaycan' da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine savaşta bile yasak olanı misket bombası ve fosfor gazı kullandığının belirterek Ermenistan bir kez daha hür dünya karşısında bir savaş suçu daha işlediğini belirterek tepki gösterdi.
Ünsal, "Ermenistan tarafından atılan, Tockau roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Bu savaş suçudur.Ermenistan Uluslararası mahkemede yargılanmalıdır.Misket bombası ve fosfor gazı Azerbaycan silahlı kuvvetler tarafından etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.
Ünsal,”En son Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni ordusu tarafından hazırlanan füze sisteminin vurulması Gence şehrinde büyük faciayı önlemiştir.Hatta bu füzelerden birinin tatbikat için Gence şehrinde olan Türkiye’ye ait iki F 16 savaş uçağının vurulmasının planlandığı iddiası da vardır.Bunun için Ermeniler savaşı bütün bölgeye yaymayı planladığını gösteriyor.”dedi.
Ermenistan Savaş Kanunları Hiçe Saymaya Devam Ediyor
Serdar Ünsal, Ermenistan'ın kanunları çiğneyerek sivilleri hedef aldığını saldırılarda sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki binaların zarar gördüğünü Avrupa ülkelerinin bu saldırıları seyrettiğini belirterek Uluslararası kamuoyunu göreve çağırıyor insanlık ve savaş suçu işleyen Ermenistana gereken ceza ve uyarıların verilmesini istiyoruz.AB,ABD Ermenistan’ın savaş suçu işlemesini neden duymuyor görmüyor ”şeklinde konuştu.
MİNSK grubun da Türkiye’nin de yer alması gerektiğini söyleyen Ünsal,”Bölgede yaşayan Türkiye’dir.Fransa ve ABD bölgeyi bilmiyor. Savaşı Rusya ,Türkiye ,Azerbaycan ve Ermenistan çözer. Ermeniler işgal ettikleri topraklardan çekilir.”dedi
Fosfor gazı ve misket bombası nedir?
Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Misket bombası ise 'Salkım bomba' olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir.

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