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Serdar Ünsal, “Ermenistan'ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”

İHA

Serdar Ünsal, “Ermenistan'ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Serdar Ünsal, “Ermenistan ordusunun Nahcivan’a saldırısının amacı Türkiye'yi savaşa çekmektir” dedi.
Ünsal, “Ermenistan Azerbaycan Da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yaptıkları saldırılar sonuç vermeyince Nahcivan’a da saldırarak savaşı bölgeye yaymak ve Nahcivan üzerinde garantörlük hakkı olan Türkiye’yi savaşa sokmayı amaçlamaktadır. Ermenistan’ın kurduğu bu tuzağa ne Azerbaycan ne de Türkiye gelecektir. Ermenistan döktüğü kanda boğulacaktır” şeklinde konuştu.
Ermenilerin yine sivil yerleşim yerlerine saldırarak 13 kişiyi daha şehit ettiğini ifade eden Ünsal, “Şehit olanların arasında çocuklar bebekler vardır. Ermenistan’ın bu vahşi saldırısına maalesef dünya devletleri, seyirci kalmakta kimse savaş suçu işleyen Ermenilere dur dememektedir. Birleşmiş Milletleri bu insanlık dışı saldırıları sivillere uygulanan soykırımı kınamaya durdurmaya çağırıyorum. Fuzili şehrinin Ermeni çetecilerden temizlenmesi bizi mutlu etmiştir. Şimdi sıradaki şehir Şuşa‘dır. Ölenlere Allah’tan rahmet Azerbaycan ordusuna da başarılar diliyorum. Azerbaycan'ın 29. Bağımsızlık yıldönümünü kutluyorum” dedi.

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