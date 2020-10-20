Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Iğdır’da bir kişi havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.

Iğdır merkeze bağlı Suveren köyü yakınlarında çekilen videoda kendisine yaklaşan parlak bir göz gören bir kişi biraz bekledikten sonra kendisine yaklaşanın bir tilki olduğunu gördü. Tilkinin aç olduğunu anlayan kişi tilkiyi ıslıkla çağırarak yanında bulunan bir dilim peyniri tilkiye attı. Korkusu geçen tilki yavaşça peyniri almak için yaklaştı. Yerdeki peyniri almak için üç girişimde bulunan tilki üçüncü girişiminde peyniri almakta başarılı oldu. Peyniri alan tilki daha sonra hemen gözden kayboldu.

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