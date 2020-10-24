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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Iğdır’da trafik kazası: 1 ölü

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Iğdır istikametinden Tuzluca istikametine giden 76 AAD 171 plakalı motosiklet sürücüsü Ziyat Ali Vesge, aynı yöne giden Vedat Kanat yönetimindeki 25 FB 919 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ziyat Ali Vesge ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen, Vesge kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü, Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü Vedat Kanat ise karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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